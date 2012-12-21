亚洲橡胶: TOCOM期胶小涨,美国财政悬崖担忧仍打击价格

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
上海期交所交投最活跃的5月合约 上涨65元人民币,收在每吨24,960元. 新加坡商品交易所近月1月合约 最新报每公斤2.91美元,上涨2美分. 日本一交易员称,"投资者在长周末前调整仓位,价格没跌破285日圆的重要支撑位,这引发投机性买盘." 周一TOCOM期胶将因公关假期休市,周二恢复交易. 交易商称,对美国财政悬崖的担忧令市场承压,胶价未能大涨. 美国共和党国会议员周四力推自己的财政悬崖方案.该方案变成法律的希望非常渺茫,同时共和党与总统奥 巴马达成协议所需的时间已所剩无几.如果不能达成协议,可能将导致美国经济陷入衰退. 但交易员也表示,在285日圆受到支撑后,下周TOCOM期胶或进一步上升,不过可能有获利了结限制涨幅.(完)
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即