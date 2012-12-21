亚洲橡胶: TOCOM期胶小涨,美国财政悬崖担忧仍打击价格

上海期交所交投最活跃的5月合约 上涨65元人民币,收在每吨24,960元. 新加坡商品交易所近月1月合约 最新报每公斤2.91美元,上涨2美分. 日本一交易员称,"投资者在长周末前调整仓位,价格没跌破285日圆的重要支撑位,这引发投机性买盘." 周一TOCOM期胶将因公关假期休市,周二恢复交易. 交易商称,对美国财政悬崖的担忧令市场承压,胶价未能大涨. 美国共和党国会议员周四力推自己的财政悬崖方案.该方案变成法律的希望非常渺茫,同时共和党与总统奥 巴马达成协议所需的时间已所剩无几.如果不能达成协议,可能将导致美国经济陷入衰退. 但交易员也表示,在285日圆受到支撑后,下周TOCOM期胶或进一步上升,不过可能有获利了结限制涨幅.(完)