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亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 20:37 BJT

亚洲橡胶: 12月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月21日 - 
    以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
    
  合约     日盘       成交量      晚盘        成交量
   1月     271.0         71     269.2           2
   2月     273.1        142     270.9         203
   3月     276.3        323     275.0           7
   4月     280.7        462     278.7          46
   5月     284.5       5776     282.1         329
   6月     287.6       3774     285.2         416
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为08
00-1000GMT.
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          .(完)

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