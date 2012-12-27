亚洲橡胶: TOCOM期胶突破300日圆至七个半月高位

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
此外,橡胶供应通常在2月至3月期间减少,因为泰国和马来西亚处于旱季,这时胶树产量减少.这两个国家分别为全球第一和第三大橡胶出产国.
"300日圆似乎只是涨至310日圆的一个关口.由于三大产胶国同意在3月之前维持出口限制,已不再有供应过剩的担忧."大宗商品经纪商Fujitomi Co.的首席分析师Kazuhiko Saito表示.
"不过,TOCOM市场过去几个交易日有点涨过头,明天可能有人想在新年假期开始前锁定利润."他又称.
TOCOM主力6月期胶合约 上涨4.7日圆,或1.6%,报每公斤300.7日圆(3.5美元).
该合约一度涨至303.1日圆,为5月8日以来指标合约最高.
周五是TOCOM在新年前的最后一个交易日,市场将在1月4日恢复交易.指标合约本月上涨16%,今年上涨14%.
上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨630元人民币,收报每吨25,940元(4,200美元).(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 蔡美珍)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI