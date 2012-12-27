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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 17:12 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶突破300日圆至七个半月高位

此外,橡胶供应通常在2月至3月期间减少,因为泰国和马来西亚处于旱季,这时胶树产量减少.这两个国家分别为全球第一和第三大橡胶出产国.

"300日圆似乎只是涨至310日圆的一个关口.由于三大产胶国同意在3月之前维持出口限制,已不再有供应过剩的担忧."大宗商品经纪商Fujitomi Co.的首席分析师Kazuhiko Saito表示.

"不过,TOCOM市场过去几个交易日有点涨过头,明天可能有人想在新年假期开始前锁定利润."他又称.

TOCOM主力6月期胶合约 上涨4.7日圆,或1.6%,报每公斤300.7日圆(3.5美元).

该合约一度涨至303.1日圆,为5月8日以来指标合约最高.

周五是TOCOM在新年前的最后一个交易日,市场将在1月4日恢复交易.指标合约本月上涨16%,今年上涨14%.

上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨630元人民币,收报每吨25,940元(4,200美元).(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜; 审校 蔡美珍)

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