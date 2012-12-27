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亚洲 | 2012年 12月 27日 星期四 20:29 BJT

亚洲橡胶: 12月27日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价:
    
 合约      日盘       成交量     晚盘         成交量
  1月     285.4         37       -             -
  2月     286.5         59     285.9           2
  3月     289.5        144     289.7          15
  4月     292.7        501     292.6          33 
  5月     297.1       3809     297.0         379 
  6月     300.7       7370     300.6         927
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价.
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之
间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完)
      
          
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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