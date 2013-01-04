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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 20:42 BJT

亚洲橡胶: 1月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透东京1月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 294.5 26 296.4 4

2月 294.9 69 299.9 35

3月 298.0 168 303.0 31

4月 300.3 668 305.3 205

5月 303.6 6413 308.2 1254

6月 307.8 10960 313.0 2869

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完)

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