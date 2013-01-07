亚洲橡胶: TOCOM期胶终止连续六日升势,因遭获利了结

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
东京工业品交易所(TOCOM)期胶指标6月合约<0#2JRU:> 结算价下跌1.3%或4.1日圆,报每公斤303.7日圆.
上海期胶主力5月合约<0#SNR:>收低1%,报每吨26,075元人民币.
新加坡商品交易所近月期胶合约<0#STF:>下跌1.8%,报每公斤300美分.
亚洲股市周一小跌,因投资者对新年涨势了结获利.布兰特原油期货周一守在每桶111美元的上方,受助于全球主要经济体稳步复苏的迹象,但库存数据显示美国燃料需求疲弱,遏制涨势.
周五报告显示,美国雇主保持平稳招聘步伐且美国服务业大力扩张,加之稍早数据显示美国与中国制造业均有扩张,增强了对今年石油需求旺盛的预期.
美元兑日圆周一下滑,但仍在两年半高点附近.(完)
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CBOT小麦 CBOT小麦持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 石冠兰/隋芬; 审校 田建华)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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