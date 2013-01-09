亚洲橡胶: 东京期胶延续涨势,受助于日圆贬值与股市上扬

路透东京1月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周三延续升势,一度上涨1.3%,受助于日圆重回疲势与股市劲扬,不过上海期胶走低构成拖累.
"日本将迎来三天的长周末,投资者本周余下时间可能会在场边观望,但胶价被牢牢支撑在300日圆上方."贸易商Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa表示.下周一是日本的公共假期.
东京期胶指标6月合约<0#2JRU:> 结算价上升0.8%或2.4日圆,报每公斤308日圆,盘中一度高见309.7日圆,涨幅1.3%或4.1日圆.
日圆在整体市场仓位调整中的反弹态势很短暂,美元兑日圆 已扳回先前跌幅,上涨0.5%至87.48日圆,因市场仍预期日本央行(BOJ)将进一步宽松货币.
受助于日圆走软,日股日经指数 收复失地,收高0.7%.
布兰特原油期货守稳在每桶112美元的下方.
上海期货交易所期胶主力5月合约<0#SNR:>收低0.6%,报每吨26,035元人民币.
新加坡商品交易所<0#STF:>2月橡胶合约最新报每公斤303美分,上涨0.3%.
中国周四将发布12月贸易数据,1月18日将公布第四季经济增长数据.欧洲央行(ECB)与英国央行日内稍晚将开始举行政策会议.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 隋芬; 审校 田建华)