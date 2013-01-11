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亚洲 | 2013年 1月 11日 星期五 16:47 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶收低,脱离盘中触及的九个月高点

"当前价格不太可能持续.中国买家会在2月农历新年假期之前缩手,价格可能重返295-305日圆区间,"交易机构Okato Shoji的总经理Kaname Gokon表示.

东京期胶指标6月合约<0#2JRU:> 收跌1.1日圆或0.4%,结算价报每公斤312.2日圆.

上海期交所5月期胶合约<0#SNR:>收跌1.9%,报每吨25,710元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约<0#STF:>最新报每公斤303.5美分,下跌1.2%.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰; 审校 蔡美珍)
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