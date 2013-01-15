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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 16:00 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶小跌,因日圆走坚及获利了结

周一市场逢假期休市.

东京一交易商称,"午后日圆走强,这刺激投资者卖出合约."

日圆周二从两年半低位反弹,此前日本经济财政大臣甘利明发表言论称,日圆过度贬值可能会对日本产生负面影响,引发了对日圆大规模空仓的获利了结.

上海交投最活跃的5月合约 跌360元,收报每吨25,480元人民币.

交易商称,胶价收在重要的300日圆支撑位之上,预计TOCOM期胶周三会上涨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 杜明霞)

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