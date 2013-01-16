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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 11:26 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶跌3%,受需求忧虑和日圆跌势暂歇拖累

路透东京1月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶下跌3%,继期胶价格上周触及九个月高位后,全球经济前景黯淡以及日圆近期跌势暂歇引发对期胶的获利了结.

指标TOCOM 6月期胶<0#2JRU:> 一度跌至302.8日圆,下跌9.3日圆,或3%.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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