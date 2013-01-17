亚洲橡胶: 东京期胶小幅收高,油价及日圆走势抑制涨幅

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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美元兑日圆周四连续第三个交易日下滑,本周稍早一位日本内阁官员对日圆过度贬值可能带来的危害提出警告.
布兰特原油期货周四下跌,因全球经济前景转弱的迹象令需求忧虑重燃.
交易商称预计TOCOM胶价周五将进一步上涨,因胶价收在重要支撑305日圆之上后,技术面人气依然坚挺.
新加坡商品交易所2月合约最新报每公斤2.97美元.
上海交投最活跃的期胶5月合约 上涨90元人民币,收在每吨25,585元人民币(4,100美元).(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 李婷仪/高琦)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。