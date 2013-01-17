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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 07:38 BJT

亚洲橡胶: 1月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 289.1 4 293.0 1

2月 291.3 38 294.6 13

3月 294.7 258 298.2 27

4月 298.5 321 302.3 26

5月 301.9 787 306.1 102

6月 305.4 5937 309.3 1595

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)

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