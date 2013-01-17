亚洲橡胶: 1月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
1月 289.1 4 293.0 1
2月 291.3 38 294.6 13
3月 294.7 258 298.2 27
4月 298.5 321 302.3 26
5月 301.9 787 306.1 102
6月 305.4 5937 309.3 1595
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。