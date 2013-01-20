亚洲橡胶: 1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--4月3日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7702港元) 美股道琼工业指数周五收低65.27点，或0.31%，报20,663.22 点。受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股 本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 119.800 -0.57 18079 9.309