亚洲橡胶: 1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
1月 296.6 23 297.8 2
2月 301.3 31 299.5 1
3月 305.4 86 303.7 8
4月 309.4 96 308.0 19
5月 312.8 361 311.5 142
6月 316.3 6323 314.9 1505
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 王兴亚)