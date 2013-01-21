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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 17:42 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶下跌,日圆在日央行公布决议前走强

"市场可能已消化了2%通胀目标的因素.但还须观望日本央行决定出炉后汇市的反应,"这位经理称.

TOCOM指标6月期胶<0#JRU:>下跌4.7日圆,或1.5%,结算价报每公斤311.6日圆(3.5美元).

上海期胶交投最活跃的5月合约 跌105元,收报每吨25,765元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约 最新报每公斤301美分,下跌2.7美分.

现货市场本周或出现轮胎制造商的逢低买盘,但主要消费国中国在下月初的农历春节假期前或仍保持观望.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/丁琦; 审校 蔡美珍)

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