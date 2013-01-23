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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:10 BJT

亚洲橡胶: 日圆走升拖累TOCOM期胶收跌1%,焦点转向中国PMI数据

TOCOM指标6月期胶<0#2JRU:> 跌1%或3日圆,结算价报每公斤308.3日圆.该合约曾低见307日圆.

上海期交所交投最活跃的5月橡胶合约<0#SNR:>收跌0.1%,报每吨26,085元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约<0#STF:>最新报每公斤301.5美分,跌0.5%.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/石冠兰; 审校 高琦)

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