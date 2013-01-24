亚洲橡胶: TOCOM期胶下跌,受中国沪胶颓势拖累

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
TOCOM指标6月期胶<0#2JRU:> 收低0.3%或1日圆,至每公斤307.3日圆,盘中跌幅达0.7%.
新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约<0#STF:>最新报每公斤304美分,下跌0.1%.
强劲的中国制造业数据,以及日圆/美元跌至约89.34等因素,被朝鲜威胁将进行核子测试的消息给盖过.
日本股市日经指数 上涨1.3%,而布兰特原油期货则守在每桶112美元上方.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。