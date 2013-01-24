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亚洲 | 2013年 1月 24日 星期四 16:16 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶下跌,受中国沪胶颓势拖累

TOCOM指标6月期胶<0#2JRU:> 收低0.3%或1日圆,至每公斤307.3日圆,盘中跌幅达0.7%.

新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约<0#STF:>最新报每公斤304美分,下跌0.1%.

强劲的中国制造业数据,以及日圆/美元跌至约89.34等因素,被朝鲜威胁将进行核子测试的消息给盖过.

日本股市日经指数 上涨1.3%,而布兰特原油期货则守在每桶112美元上方.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 蔡美珍)
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