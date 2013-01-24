亚洲橡胶: TOCOM期胶下跌,受中国沪胶颓势拖累

TOCOM指标6月期胶<0#2JRU:> 收低0.3%或1日圆,至每公斤307.3日圆,盘中跌幅达0.7%.

新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约<0#STF:>最新报每公斤304美分,下跌0.1%.

强劲的中国制造业数据,以及日圆/美元跌至约89.34等因素,被朝鲜威胁将进行核子测试的消息给盖过.