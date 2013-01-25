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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:53 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶收高1.4%,受日圆走软提振

上海期货交易所主力5月期胶合约<0#SNR:>收跌0.6%,报每吨25,565元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)2月橡胶合约<0#STF:>持平,最新报每公斤303美分.

日圆兑美元触及两年半低点,因市场继续聚焦于日本促通胀的经济政策.

日本首相安倍晋三领导的新政府很清楚的表示希望日圆走软,这为做空日圆的投资者提供了理由.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中/侯向明; 审校 杜明霞)
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