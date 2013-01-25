亚洲橡胶: 1月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
路透1月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
2月 296.7 25 298.1 3
3月 300.7 53 301.1 13
4月 304.8 99 306.4 21
5月 308.8 221 308.2 57
6月 311.6 4063 312.1 1039
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 4月15-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) --