亚洲橡胶: TOCOM期胶下跌,但日圆走疲提供支撑

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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中国国家统计局周日公布,全国规模以上工业企业12月实现利润8,952亿元人民币,同比增长17.3%,增速较11月的22.8%有所下降
"对于中国需求走软的担心是个重要隐忧,小型投资者亦在TOCOM胶价未能升破320日圆后抛出.但我认为,由于日圆贬值,TOCOM胶价应能获得支撑,"曼谷一交易员说.
上海期交所最活跃的5月期胶 跌110元,结算价报每吨25,595元人民币.
新加坡商品交易所近月2月期胶 报每公斤305美分,下滑0.1美分.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟/艾茂林; 审校 田建华/侯向明)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。