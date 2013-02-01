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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 16:15 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶触及九个月高位,受日圆疲软提振

"日圆大幅下跌,激励期胶的投机性买盘,"一东京交易员称.

多位交易员称,油价上涨亦对TOCOM期价提供支撑,推动指标期胶收在每公斤320日圆强阻力位上方.

交易员称,预计TOCOM期价下周会续涨,测试330日圆新阻力位.

上海期货交易所主力5月期胶合约 升230元人民币收于每吨26,465元(4,300美元).

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月橡胶合约 最新报每公斤308.10美分,上涨3.2美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/郑茵 审校 杜明霞)
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