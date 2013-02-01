亚洲橡胶: 2月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
2月 300.4 116 306.9 33
3月 302.0 134 307.5 26
4月 308.8 232 315.9 50
5月 314.4 521 320.4 122
6月 319.4 6085 325.4 1076
7月 323.5 10957 330.0 4096
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王冠中; 审校 张明钧)