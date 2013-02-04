亚洲橡胶: 盘中大涨4.3%创10个月高位,受益于日圆走软

日圆徘徊在2010年5月以来的低点附近.
日圆走软使以美元计价的大宗商品价格更贵,并激励市场人士投机性买入TOCOM橡胶头寸.经纪商称,理论上来讲,日圆兑美元下跌1日圆,能推动TOCOM期胶价格每公斤上涨2.5-3.0日圆.
"橡胶因日圆走软,以及所有大宗商品价格和股市上涨而获得支撑,"一名位于东京的消息人士称."并不是橡胶拥有某方面的强劲因素推动市场走高,我认为是新的资金正在流入市场."该消息人士要求匿名.
上海期货交易所主力5月期胶合约 上涨490元人民币,收报每吨26,780元人民币.
新加坡商品交易所(SICOM)近月3月橡胶合约 最新持平在每公斤311.50美分.(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 田建华/李春喜; 审校 张明钧/侯向明)