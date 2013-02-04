亚洲橡胶: 盘中大涨4.3%创10个月高位,受益于日圆走软

日圆走软使以美元计价的大宗商品价格更贵,并激励市场人士投机性买入TOCOM橡胶头寸.经纪商称,理论上来讲,日圆兑美元下跌1日圆,能推动TOCOM期胶价格每公斤上涨2.5-3.0日圆.

"橡胶因日圆走软,以及所有大宗商品价格和股市上涨而获得支撑,"一名位于东京的消息人士称."并不是橡胶拥有某方面的强劲因素推动市场走高,我认为是新的资金正在流入市场."该消息人士要求匿名.