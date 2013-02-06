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亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 17:26 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶触及10个月高位,受日圆走弱提振

"日圆在继续走软,引来普通投资者和基金的新买盘,但橡胶基本面本身没有特别的支撑因素,"东京一位不愿具名的经纪商称.

日股日经指数飙升3.8%,收在2008年10月以来最高位,亦支撑东京胶价.

上海期交所指标5月橡胶合约 下跌130元,收报每吨26,655元.

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月期胶 最新报每公斤311.50美分,下跌0.5美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 丁琦/田建华/艾茂林)

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