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亚洲 | 2013年 2月 8日 星期五 16:58 BJT

亚洲橡胶: 收低0.8%,中国春节假期前夕涌现获利了结卖压

"下周中国适逢假期,新加坡亦如此,橡胶交易也进入假期状态,"东京一名不愿具名的交易员称.

"在日本三天连续假期之前,基金看来也不活跃,市场出现一些获利了结盘."

TOCOM周一将逢日本国定假期休市,周二将重新开市.

上海期交所在TOCOM周五收盘后表示,指定仓库橡胶库存较上周五增长1.2%.

上期所主力9月期胶合约 收跌220元人民币,报每吨26,720元人民币.

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤308.00美分,下跌3.3美分.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/许娜; 审校 蔡美珍)
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