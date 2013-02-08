亚洲橡胶: 收低0.8%,中国春节假期前夕涌现获利了结卖压

韩国经济：代总统黄教安呼吁保持家庭债务政策的连贯性
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
"下周中国适逢假期,新加坡亦如此,橡胶交易也进入假期状态,"东京一名不愿具名的交易员称.
"在日本三天连续假期之前,基金看来也不活跃,市场出现一些获利了结盘."
TOCOM周一将逢日本国定假期休市,周二将重新开市.
上海期交所在TOCOM周五收盘后表示,指定仓库橡胶库存较上周五增长1.2%.
上期所主力9月期胶合约 收跌220元人民币,报每吨26,720元人民币.
新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 最新报每公斤308.00美分,下跌3.3美分.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/许娜; 审校 蔡美珍)
路透首尔4月12日 - 韩国代总统黄教安周三敦促，在管理该国高企的家庭债务负担方面保持政策连贯性，称低收入家庭和企业最容易受借贷成本上升的影响。
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
(新增高标利率与交易员评论) 路透台北4月12日 - 台湾央行周三宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2 个基点。 另据三位金融市场交易员透露，今日得标利率高标为0.633%，较上次高标0.652%走低1. 9个基点。 “ 真是跌破眼镜，这次大家都往下写，才会高标也压低。”一位大型银行资调人士说。 央行表示，此次投标总金额为1,035亿台币，投标倍数为3.45倍。 台湾央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，20 14年8月起将每月例行的两年期存单标售金额增加至200亿台币，2015年8月起再增为300亿 台 币。 以下为2013-2017年及本次两年存单标售结果一览表： 标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率 (亿台币) 2017年