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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 12:16 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶触及八周低点,受累于美国大宗商品市场下挫

路透曼谷2月21日 - 东京工业品交易所(TOCOM)7月橡胶期货 周四下跌3%至八周低点每公斤295.5日圆,交易商指因美国大宗商品市场下挫在橡胶市场引发止损卖盘.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
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