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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 15:42 BJT

亚洲橡胶: TOCOM期胶一度挫跌4%至近两个月低点,大宗商品普遍疲软

东京一交易员称,"大宗商品全线遭遇抛售,包括橡胶,另外胶价跌破300日圆后,TOCOM场内人气疲软,导致市场人士再度卖出合约减少亏损."

有传言称一对冲基金被迫在金属和油市上清仓,导致周三商品下跌.而市场担忧美国经济刺激或很快结束,打压金价跌至逾七个月低位.

交易商称,TOCOM胶价在295日圆寻获强支撑,若日圆兑美元保持相对疲软,则周五胶价可能反弹.

上海期胶主力9月合约 收跌720元人民币,报每吨25,085元.

新加坡商品交易所近月3月橡胶合约 最新报每公斤292.0美分,下跌7.8美分.(完)

(编译 张若琪/田建华; 审校 隋芬)
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