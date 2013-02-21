亚洲橡胶: TOCOM期胶一度挫跌4%至近两个月低点,大宗商品普遍疲软

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
东京一交易员称,"大宗商品全线遭遇抛售,包括橡胶,另外胶价跌破300日圆后,TOCOM场内人气疲软,导致市场人士再度卖出合约减少亏损."
有传言称一对冲基金被迫在金属和油市上清仓,导致周三商品下跌.而市场担忧美国经济刺激或很快结束,打压金价跌至逾七个月低位.
交易商称,TOCOM胶价在295日圆寻获强支撑,若日圆兑美元保持相对疲软,则周五胶价可能反弹.
上海期胶主力9月合约 收跌720元人民币,报每吨25,085元.
新加坡商品交易所近月3月橡胶合约 最新报每公斤292.0美分,下跌7.8美分.(完)
(编译 张若琪/田建华; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。