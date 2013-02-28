亚洲橡胶: 东京期胶上涨,受股市等反弹带动

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月28日 - 指标东京期胶周四在低接买盘的支撑下上涨,因美联储主席贝南克重申强力激励举措承诺后股市反弹,同时有关意大利政局的担忧缓解.
东京工业品交易所(TOCOM)指标8月期胶 上涨4.8日圆或1.7%,至每公斤293.0日圆,但本月下跌7%.
"买盘是受到股市反弹,以及铂金(白金)等其他工业商品上涨的带动.这是投资者对其他市场的反应,而不是自发的,"Dot Commodity分析师Satoru Yoshida称.
"如果股市转跌,橡胶可能再次跌至约285日圆,"他称.
上海主力9月期胶 上涨230元人民币,至每吨24,710元.
新加坡商品交易所即期3月期胶 下跌7.5美分,至每公斤2.88美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。