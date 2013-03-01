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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 18:23 BJT

亚洲橡胶：东京期胶下跌3%至逾两个月低点，受投资基金卖盘打压

“基金止损卖盘拉低TOCOM市场。他们可能旨在从大宗商品市场撤出一部分资金转投股市等更有利可图的资产。”大宗商品经纪公司Yutaka Shoji的分析师Gu Jiong表示。

他称，就技术面而言，在跌向275日圆之前，下一道支撑位埋在280-281日圆。275日圆为去年底的重大阻力。

上海主力9月期胶 下跌725元人民币，报每吨23,965元人民币(3,900美元)。

新加坡商品交易所即期3月期胶 下跌4.5美分,报每公斤286.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/王翔琼; 审校 张明钧)
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