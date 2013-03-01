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亚洲 | 2013年 3月 1日 星期五 21:55 BJT

亚洲橡胶：3月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
    
   合约     日盘       成交量       晚盘       成交量
    3月     267.0         19     266.2           8
    4月     270.0         50     270.1          91 
    5月     273.0        288     273.0         172
    6月     277.1        600     276.0         154 
    7月     280.1       3756     279.0         505 
    8月     284.1       8781     282.7        1691 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡
胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          。(完)
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