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亚洲 | 2013年 3月 4日 星期一 21:10 BJT

亚洲橡胶：3月4日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：
    
  合约    日盘     成交量     晚盘     成交量
   3月     269.5         28     270.5         
         17
   4月     271.5         69     272.5         
         11 
   5月     276.0        133     275.5         
         40
   6月     278.2        338     278.7         
        265 
   7月     281.3       2192     281.9        1
        172 
   8月     283.9       6094     284.4        2
        083 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当日官方收盘价。
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之
间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          。(完)
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