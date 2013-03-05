亚洲橡胶：东京期胶上涨，中国GDP增长目标与油价涨势提供助力

路透曼谷3月5日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二升逾1%，交易员称，中国设定2013年经济增长目标在7.5%以及石油价格走坚，均刺激了橡胶期货买盘。

但他们也表示，获利了结遏制了涨势，导致胶价未能上破每公斤290日圆的阻力位。

TOCOM指标8月期胶 结算价涨3.6日圆，或1.3%，至每公斤287.5日圆。

“TOCOM价格与油价一同走高，而中国设立GDP目标的消息则提供了额外的助力，但获利了结导致价格冲高290日圆未果。”曼谷一交易员表示。

中国国务院总理温家宝周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标为7.5%，通胀率目标为3.5%。

交易员说，TOCOM胶价将陷于窄幅区间，290日圆关口有强劲阻力。

上海期胶主力9月合约 上涨365元人民币，收报每吨24,300元人民币(3,900美元)。

新加坡商品交易所4月期胶 上扬1.5美分,报每公斤286.7美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 高琦)