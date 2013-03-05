亚洲橡胶：东京期胶上涨，中国GDP增长目标与油价涨势提供助力

中股业绩：上港集团2016年实现净利69.39亿元，同比增长5.74%
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透曼谷3月5日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二升逾1%，交易员称，中国设定2013年经济增长目标在7.5%以及石油价格走坚，均刺激了橡胶期货买盘。
但他们也表示，获利了结遏制了涨势，导致胶价未能上破每公斤290日圆的阻力位。
TOCOM指标8月期胶 结算价涨3.6日圆，或1.3%，至每公斤287.5日圆。
“TOCOM价格与油价一同走高，而中国设立GDP目标的消息则提供了额外的助力，但获利了结导致价格冲高290日圆未果。”曼谷一交易员表示。
中国国务院总理温家宝周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标为7.5%，通胀率目标为3.5%。
交易员说，TOCOM胶价将陷于窄幅区间，290日圆关口有强劲阻力。
上海期胶主力9月合约 上涨365元人民币，收报每吨24,300元人民币(3,900美元)。
新加坡商品交易所4月期胶 上扬1.5美分,报每公斤286.7美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透上海3月29日 - 中国上海国际港务(集团)股份有限公司最新公告，2016年公司实现净利润 69.39亿元人民币，同比增长5.74%。报告期内公司母港集装箱吞吐量完成3,713.3万标准箱，同比增长1.6%，再创历史新高。
路透迪拜3月28日 - 在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开发行(IPO)之前，沙特政府决定降低该公司的税率。分析师周二估计，此举将使沙特阿美估值增加1万亿(兆)美元。
--中国期货业协会近日发布实施《关于期货行业履行脱贫攻坚社会责任的意见》，主要特点体现在：倡导结对帮扶，因地、因人施策，实现精准脱贫；突出产业帮扶，形成行业扶贫特色；创新扶贫方式，加强机构合作；此外，中期协还要完善考核体系，层层压实责任，建立长效机制。