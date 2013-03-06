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亚洲 | 2013年 3月 6日 星期三 22:42 BJT

重发-亚洲橡胶：3月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

(重发以对齐)
    路透3月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价：
    
 合约   日盘     成交量    晚盘         成交量
  3月  274.3      16     271.5          49
  4月  276.4      44     277.0           5
  5月  280.6     198     280.2          14
  6月  283.0     309     283.3          60 
  7月  286.1    1295     286.7         292 
  8月  289.1    6373     290.0         865 
    
    * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
    * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
0800-1000GMT。
    * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选          。(完)

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