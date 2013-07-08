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亚洲 | 2013年 7月 8日 星期一 22:40 BJT

亚洲橡胶：7月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 237.9 61 237.0 5

* 8月 237.0 64 237.0 4

* 9月 238.4 169 237.3 25

* 10月 238.3 314 237.9 60

* 11月 239.5 1572 238.2 231

* 12月 240.1 6561 238.5 1789

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 利棣儿；审校　李军)
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