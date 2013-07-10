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亚洲 | 2013年 7月 10日 星期三 17:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近两周低点，因中国低迷数据引发需求疑虑

上海期交所主力1月期胶 收跌95元，报每吨17,280元人民币。

“上海期胶走低，加剧了TOCOM期胶跌势，”一名不愿透露姓名的业内消息人士称。

中国6月进出口出现17个月来罕见的双双负增长，远低于市场预期。在全球经济增长乏善可陈，人民币兑美元升值的背景下，下半年贸易前景仍不容乐观。

贸易数据显示，中国6月天然橡胶进口量较上年同期下降18.8%，至130,000吨。合成橡胶进口量下降3.7%。

交易员周三表示，由于担忧全球经济成长以及中国需求疲软，橡胶价格本周跌至多年低点，印尼轮胎级橡胶售价降至2009年以来低点。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤216.00美分，下跌1.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜; 审校 张涛)

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