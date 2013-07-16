亚洲橡胶：7月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

台湾经济：智慧机械产业协助产业转型，2023年产值年增率倍增至5%

路透台北4月6日 - 台湾行政院周四表示，经济部的智慧机械产业是政府〞五加二产业创新计画〞的重要项目，目标在2019年智慧机械产值年增2%，至2023年为5%以上，并将在四年建立四个区域服务输出模式。