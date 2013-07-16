亚洲橡胶：7月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：美国原油库存高企打压油价下跌，但其他地区供应可能趋紧
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创新高凸显出市场供应依然过剩，但交易员表示其他地区的供应有逐渐趋紧的迹象。
路透7月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 7月 229.5 68 229.3 1
* 8月 231.7 44 234.6 4
* 9月 233.1 37 235.8 9
* 10月 233.4 50 236.9 2
* 11月 233.9 343 237.9 33
* 12月 234.6 5504 238.5 892
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创新高凸显出市场供应依然过剩，但交易员表示其他地区的供应有逐渐趋紧的迹象。
* 标普E-迷你指数下滑0.22%，日经指数下跌1.64%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.8%，美国原油期货下跌0.53%，美国10年期公债收益率为2.33%
路透台北4月6日 - 台湾行政院周四表示，经济部的智慧机械产业是政府〞五加二产业创新计画〞的重要项目，目标在2019年智慧机械产值年增2%，至2023年为5%以上，并将在四年建立四个区域服务输出模式。