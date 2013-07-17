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亚洲 | 2013年 7月 17日 星期三 15:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶大涨近5%，追随沪胶涨势

“上海期胶突破了重要阻力位18,000元人民币，这一走势也鼓舞了投资者买进TOCOM期胶。”一位东京的交易员说道。

上海期交所交投最活络的主力1月橡胶合约 上涨850元，收报每吨18,260元人民币。

新加坡交易所的近月合约8月期胶 最新报每公斤221.8美分，上涨3.6美分。

交易员称，TOCOM期胶价格有望在周四进一步上涨，因收在主要阻力位240日圆上方后，市场人气大为改善。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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