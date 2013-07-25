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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 16:39 BJT

亚洲橡胶：东京期胶下跌，油价走低且日圆反弹打压人气

布兰特原油周四跌破每桶107美元，此前公布的中国经济数据黯淡，挫伤了石油需求前景。投资者了结获利也导致布兰特原油与美国原油期货的价差走阔。

美元兑日圆 在亚洲午盘升到99.75日圆，早前则在100上方。

“期胶市场投资者不愿继续买入，因担心中国经济放缓和橡胶供过于求，”Kikukawa说。

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约 周四升190元人民币(30.96美元)，至每吨18,555元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)8月合约 最新升0.90美分，报每公斤235美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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