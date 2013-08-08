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亚洲 | 2013年 8月 8日 星期四 18:26 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高位，中国强劲贸易数据提供支撑

尽管日圆兑美元 触及七周高位96.165，但期胶合约仍然上涨。

“虽然日圆走强，但在大多数卖家因新加坡放假而缺席的时候，一些基金似乎在买入，”一名驻东京的经纪商表示。

交投最活跃的上海期交所1月期胶 升735元人民币，或4%，收报每吨19,070元人民币(3,100美元)。

因适逢新加坡公共假期，新加坡商品交易所近月合约9月期胶 无成交。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 蔡美珍)
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