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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 15:29 BJT

亚洲橡胶：日圆走软提振TOCOM期胶微涨，但油价下跌抑制涨势

美元周三基本全线持坚，交易商注意力转向美国即将公布的经济数据，以判研数据会否加大美联储最早于下月开始缩减刺激举措的可能性。美元兑日圆 报98.425日圆。

布兰特原油期货周三跌向每桶109美元，因投资者担心美联储或最早于9月开始缩减刺激计划，但供应疑虑支撑油价。

交易商称，小型投资者获利了结亦限制TOCOM期胶升幅。

上海主力1月期胶 下跌85元人民币，收报每吨19,680元人民币。

新加坡商品交易所9月期胶 报每公斤241美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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