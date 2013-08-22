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亚洲 | 2013年 8月 22日 星期四 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受中国数据激励上扬，但获利了结抑制市场涨幅

TOCOM指标期胶一度上涨7.2日圆，或2.8%，至日高267.8日圆。

“中国强劲的PMI数据激发买盘，但获利了结限制价格持续走高，”曼谷一交易商说。

中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。

交易商说，TOCOM期胶收在主要支撑位265日圆上方后，周五可能进一步上升。

不过他们指出，周末前的获利了结可能限制价格升幅。

上海期交所橡胶主力1月期约 上升335元人民币，报每吨19,865元人民币。

新加坡商品交易所近月9月橡胶合约 最新报每公斤240.0美分，上升1.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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