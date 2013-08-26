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亚洲 | 2013年 8月 26日 星期一 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三个月高位，因库存减少及油价走强激发买需

“橡胶库存数据鼓励投资者建立投机买入头寸，油价持坚也提供了额外支撑，”一名驻曼谷的交易商表示。

日本橡胶贸易协会周五公布的数据显示，截止8月10日，日本港口生胶库存为7,571吨，为1月20日来最低。

布兰特原油周一延续升势，涨至每桶111美元上方，接近五个月高点，因叙利亚化学武器问题引发的紧张局势攀升，加剧对中东局势会阻断供应的忧虑。

交易员表示，若TOCOM价格收在重要支撑位275日圆上方，周二有望进一步攀升。

交投最活跃的上海期交所1月期胶 升635元人民币，收报每吨20,700元人民币(3,400美元)。

新加坡商品交易所近月9月期胶合约 最新报每公斤247.5美分，升6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)

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