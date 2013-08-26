亚洲橡胶：TOCOM期胶触及三个月高位，因库存减少及油价走强激发买需

标题新闻：IMF第四季官方外汇储备货币构成报告首次公布人民币储量占比逾1%，或845.1亿美元
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“橡胶库存数据鼓励投资者建立投机买入头寸，油价持坚也提供了额外支撑，”一名驻曼谷的交易商表示。
日本橡胶贸易协会周五公布的数据显示，截止8月10日，日本港口生胶库存为7,571吨，为1月20日来最低。
布兰特原油周一延续升势，涨至每桶111美元上方，接近五个月高点，因叙利亚化学武器问题引发的紧张局势攀升，加剧对中东局势会阻断供应的忧虑。
交易员表示，若TOCOM价格收在重要支撑位275日圆上方，周二有望进一步攀升。
交投最活跃的上海期交所1月期胶 升635元人民币，收报每吨20,700元人民币(3,400美元)。
新加坡商品交易所近月9月期胶合约 最新报每公斤247.5美分，升6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 石冠兰)
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编