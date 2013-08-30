亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，受日圆走强和库存担忧拖累

中英贸易：首列英国到中国的货运火车整装待发，循古丝绸之路运出英国商品
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
“TOCOM期胶已经齐平或低于产地价格，导致交易员卖出，”东京一经纪商表示，并称预期TOCOM的橡胶库存数据可能显示9月末库存开始增加，这同样挫伤市场人气。
上海期胶主力1月合约 跌135元人民币，收报每吨20,000元人民币(3,300美元)。
上海期交所周五表示，橡胶库存较上周五减少5.1%。
新加坡商品交易所(SICOM)近月9月合约 最新报每公斤237.00美分，日内跌3.9美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
路透英国斯坦福勒霍普4月10日 - 第一列从英国驶往中国的货运火车定于周一出发，载有软饮料、维他命、药品、婴儿食品和其他货物，显示英国正为退欧后的自己寻求更多全球贸易资历。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。