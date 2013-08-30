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亚洲 | 2013年 8月 30日 星期五 17:36 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，受日圆走强和库存担忧拖累

“TOCOM期胶已经齐平或低于产地价格，导致交易员卖出，”东京一经纪商表示，并称预期TOCOM的橡胶库存数据可能显示9月末库存开始增加，这同样挫伤市场人气。

上海期胶主力1月合约 跌135元人民币，收报每吨20,000元人民币(3,300美元)。

上海期交所周五表示，橡胶库存较上周五减少5.1%。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月合约 最新报每公斤237.00美分，日内跌3.9美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 梁睿雪; 审校 隋芬)
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