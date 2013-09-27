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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 15:38 BJT

亚洲橡胶：东京期胶触及一周低点，跟随油价与股市跌势

“油价疲软以及股市下滑拖累TOCOM期胶，因这促使市场人士出脱合约，在周末之前规避风险，”曼谷一交易商表示。

布兰特原油周五跌至每桶109美元下方，本周有望录得连续三周跌势，对于叙利亚与伊朗的忧虑缓解，帮助降低中东供应风险。

交易商称，他们预计TOCOM期胶价格收在主要支撑位270日圆上方后，下周价格将反弹。

上海期交所主力1月期胶合约 下跌270元人民币，收报每吨20,260元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤232.0美分，下跌3.0美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/杜明霞；审校 孙茉莉/艾茂林)

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