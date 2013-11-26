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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 15:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受沪胶疲弱拖累收低，市场担心库存

“TOCOM期胶受到上海期胶走势影响，后者看似因库存增加而承压，”一位不愿具名的经纪商表示。

上海期货交易所主力5月期胶 下跌125元人民币，收报每吨18,935元人民币。

新加坡SICOM近月12月期胶 最新报每公斤228.50美分，下跌1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞；审校 石冠兰)

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