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亚洲 | 2013年 12月 6日 星期五 22:22 BJT

亚洲橡胶：12月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 267.9 18 270.9 9

* 1月 267.8 211 270.4 39

* 2月 270.0 258 272.0 93

* 3月 271.0 395 273.7 230

* 4月 273.9 988 276.5 479

* 5月 275.8 4705 278.6 2320

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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