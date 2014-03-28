亚洲橡胶：3月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

日本已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 4月 247.1 53 247.0 72
* 5月 247.3 91 247.2 16
* 6月 237.4 82 237.4 5
* 7月 234.7 528 234.8 34
* 8月 234.0 3826 233.9 355
* 9月 233.5 6430 233.1 602
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -0.2% y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透香港4月25日 - 半导体器材制造商ASM太平洋周二公布控股股东ASMI减持21亿港元股份后，盘初一度跌6%，随后跌幅收窄。