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亚洲 | 2014年 7月 16日 星期三 15:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶受油价上涨带动收高，但进一步上涨受抑

布兰特原油周三攀升至每桶106美元上方，因中国第二季经济增速快于预期，且表观石油需求升至去年初以来最高。

交易商称，TOCOM期胶价格可能限于窄幅区间，200日圆料为重要阻力。

上海期交所主力9月期胶 上涨80元人民币，收报每吨14,045元人民币(约合2,300美元)。

新加坡SICOM交易所近月8月期胶合约 最新报每公斤166.0美分，上升0.1美分。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/杜明霞；审校 田建华)
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