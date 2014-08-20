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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 17:00 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶涨至一周高点，受助于日圆走软和日股连涨

美元兑日圆 周三触及4月来高位103.23日圆。

“美元兑日圆跳升，是今日橡胶市场的最大支撑，”Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa表示，并称日股走强亦帮助提振投资者信心。

“但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本周稍晚发表讲话前，有些投资者对建立新仓持谨慎态度，”Kikukawa说。

投资者聚焦于周三稍晚出炉的美联储7月会议记录，更大的焦点是叶伦周五在美联储杰克森霍尔年会上发表的讲话。

“鉴于橡胶市场基本面没有变化，指标期胶的上行走势可能在205日圆左右触顶，”Kikukawa表示。

上海期交所主力1月期胶 上升30元人民币，收报每吨14,965元人民币(约合2,436美元)。

新加坡商品交易所近月9月橡胶期约 最新报每公斤164.0美分，上涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/杜明霞；审校 田建华/王洋)
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