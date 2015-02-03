亚洲橡胶：2月3日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 202.5 127 202.5 9 * 3月 204.5 230 204.5 3 * 4月 206.6 390 206.6 26 * 5月 206.7 925 206.5 137 * 6月 206.5 3996 206.3 528 * 7月 204.8 6855 204.7 1092 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红 审校 利棣儿)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。