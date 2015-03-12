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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 00:56 BJT

亚洲橡胶：3月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

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    路透3月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚
盘收市价：

    合约      　      日盘       成交量    晚盘      成交量

    * 3月             216.5         15     216.5        24 
    * 4月             214.3         92     216.2         3 
    * 5月             214.1        118     215.1         4
    * 6月             214.0        304     215.0        71
    * 7月             212.1        423     212.7        76
    * 8月             211.3       3710     211.9       747

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 
间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

    浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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